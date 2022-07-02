Амстердам, , 10:08 — REGNUM Контракт со своим датским полузащитником Юнесом Намли расторг футбольный клуб Российской Премьер-лиги «Краснодар». Об этом 2 июля сообщил нидерландский журнал Voetbal International.

Футбол Blueeyes

При этом 28-летний футболист вторую половину сезона 2021/22 играл на правах аренды за команду из Роттердама «Спарта» и его действующий контракт был рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, Юнес Намли перешёл в «Краснодар» летом 2019 года из клуба «Херенвен» и с зимы 2020 года играл на правах аренды в американской команде «Колорадо». В общей сложности провёл в составе «Краснодара» 18 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и одним голевым пасом.