Луганск, , 09:16 — REGNUM Войска Народной Милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) зашли в Лисичанск в ходе освобождения города от украинских нацистов. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

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«Войска ЛНР зашли в Лисичанск. На окраине города обнаружен детсад, ранее занимаемый украинской армией», — говорится в сообщении.

Также представитель военного ведомства республики Иван Филипоненко уточнил, что обнаружение очередного, использовавшего киевскими боевиками в качестве прикрытия объекта гражданской инфраструктуры является ответом для тех, кто потом будет на трибуналах заявлять, что ВСУ этого якобы не делали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее историк британско-немецкого происхождения Катя Хойер написала, что большинство жителей на востоке Германии отказываются воспринимать Россию как врага.