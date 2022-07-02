Акрон, США, , 08:24 — REGNUM Акции протеста вновь стали набирать силу в США после гибели 25-летнего чернокожего, по которому сотрудники полиции выстрелили более 90 раз при задержании в городе Акрон на северо-востоке штата Огайо. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба департамента полиции города.

Полиция США Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что полицейские пытались остановить автомобиль Джейленда Уокера, водителя службы доставки, за нарушение правил дорожного движения, но мужчина вместо остановки попытался скрыться. Сотрудники полиции догнали и протаранили автомобиль нарушителя, после чего он попытался убежать с места происшествия, но полицейские открыли по нему шквальный огонь, посчитав, что подозреваемый вооружён.

Отмечается, что восемь офицеров полиции выпустили по подозреваемому около 90 пуль, из которых 60 попали в мужчину и он скончался на месте. В машине убитого был найден пистолет, но сам он был не вооружён. При этом, по данным местной прессы, мужчина ни разу не был судим и за ним числятся лишь нарушения правил дорожного движения.

В настоящее время все полицейские, причастные к инциденту, отправлены в отпуск на время, пока идёт внутреннее расследование обстоятельств произошедшего.

В это же время на фоне инцидента в городе начали нарастать протестные настроения, которые пока удаётся сдерживать силами полиции. В настоящее время в городе отменены все публичные мероприятия, улицы перекрыты. На 3 июля запланирована пресс-конференция с участием начальника полиции Акрона Стива Майлетта и мэра города Дэна Хорригана, которые обязались предоставить дополнительную информацию, которая, вероятно, будет включать кадры инцидента с нательных камер офицеров.

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