Москва, 2 июля, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Роскосмос планирует запустить все готовые ракеты «Протон», которые останутся у госкорпорации после перехода на носители нового семейства «Ангара». Об этом рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин РИА Новости.

Roscosmos.ru Ракета-носитель «Протон-М»

Рогозин объяснил, что ракеты «Протон» остаются надёжным средством выведения орбиты на околоземную нагрузку, к которому привыкли заказчики. Стартовая площадка под эти носители на космодроме Байконур находится в хорошем состоянии, поэтому ничто не помешает пускам «Протонов», которые останутся после 2024 года.

«Мы «Протоны» планируем интенсивно эксплуатировать до тех пор, пока они не закончатся. Ничего в музей, на склад мы не собираемся сдавать…» — подчеркнул глава Роскосмоса.

Первый запуск ракеты семейства «Протон» состоялся в 1965 году. К началу 2022 году число успешных запусков всех ракет этого семейства в разных модификациях превысило 426.

На 2024 год запланирован переход на новые российские ракеты тяжёлого типа «Ангара-А5». Первый испытательный пуск тяжёлой «Ангары» состоялся в 2014 году.