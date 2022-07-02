Тегеран, 2 июля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. 1 июля заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатииМехди Сафари сделал прогноз, что объем иранского экспорта достигнет 45−55 миллиардов долларов в текущем календарном году (с 21 марта 2022 года по 20 марта 2023 года). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Сафари выступил с замечаниями на заседании комиссии по экспорту, импорту, транзиту, транспорту, таможням и пограничным вопросам в торговой палате Бирджанда, отметив, что администрация президентаИбрагима Раиси придает большое значение расширению торговых связей с соседними странами.

«Министерство иностранных дел сотрудничает с целью содействия притоку иностранной валюты в страну, используя около девяти факторов», — отметил он, подчеркнув, что эти факторы включают экспорт, импорт, транзит, энергетическую дипломатию, электроэнергию и водоснабжение, инженерные услуги и передачу технологий.

Указав на возможности Ирана в экспорте инженерных услуг, он уточнил, что Исламская Республика активно работает в этом направлении в некоторых странах, таких как Ирак, Афганистан, Пакистан, Оман и другие прибрежные государства Персидского залива, а также в Африке и Латинской Америке.

Что касается вопроса доставки иностранной валюты через транзит товаров, Сафари сообщил, что международный коридор Север-Юг играет ключевую роль в соединении Чабахара и Бандар-Аббаса в Иране с Центральной Азией, Россией, Кавказом и Европой.