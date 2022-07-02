Берлин, 2 июля, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Новый дополнительный сбор для всех без исключения потребителей газа планирует ввести правительство Германии, чтобы нивелировать рост цен на импорт топлива для поставщиков. Об этом 1 июля сообщило агентство Reuters.

Kremlin.ru Церемония открытия газопровода «Северный поток». 2011

В документе, который цитирует агентство, сказано, что в случае одобрения парламентом предложенного плана, правительство может ввести дополнительный сбор вместо общего положения о корректировке цен на газ, которое позволяло поставщикам переадресовывать повышение цены на покупателя.

Предполагается, что дополнительные расходы будут распределены между всеми потребителями газа в рамках «прозрачной и недискриминационной» процедуры, которая будет осуществляться через организацию операторов газовых сетей Trading Hub Europe. В итоге газ станет дороже абсолютно для всех, а не для отдельных домохозяйств, в зависимости от их поставщика.

Уточняется, что представители министерства экономики отказались давать официальные комментарии по данному вопросу, но указали, что ведомство постоянно проверяет существующие инструменты и рассматривает предложения по их дополнению.

Отмечается, что в Германии стараются успеть внедрить механизм по сдерживанию цен на газ до 11 июля, когда российский газопровод «Северный поток» будет перекрыт полностью в связи с плановым техобслуживанием.

Ожидается, что закон будет принят парламентом 8 июля. При этом эксперты считают, что данное предложение несправедливо и может быть оспорено.