Токио, 2 июля, 2022, 06:00 — ИА Регнум. В проливе Лаперуза, отделяющем северный японский остров Хоккайдо от южной оконечности российского острова Сахалин, зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,9. Об этом 2 июня сообщает метеорологическое управление Японии.

Mil.ru Росийский корабль в проливе Лаперуза

По его информации, эпицентр землетрясения располагался непосредственно в районе пролива, соединяющего Японское и Охотское моря. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 320 километров.

Отмечается, что подземные толчки ощутили не только жители северного Хоккайдо, но и префектуры Аомори, расположенной на острове Хонсю. О возможных пострадавших и разрушениях данных не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее пяти человек стали жертвами землетрясения, которое произошло на юге Ирана в ночь на 2 июля.