Тирана, 2 июля, 2022, 02:53 — ИА Регнум. Албания и Североатлантический альянс ведут переговоры о создании военно-морской базы на побережье Адриатического моря в строящемся албанском порту Порто-Романо, заявил премьер-министр республики Эди Рама 1 июня на пресс-конференции.

NATO North Atlantic Treaty Organization Эди Рама

Глава правительства отметил, что объект будет создан при совместном финансировании НАТО и Тираны.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая Эди Рама предложил Североатлантическому альянсу разместить свою военно-морскую базу на месте разграбленной в 1997 году албанской базы Паша-Лиман, которая находится в 180 км к югу от столицы Албании.

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