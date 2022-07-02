Богота, , 02:48 — REGNUM Число погибших в результате пожара в тюрьме колумбийского города Тулуа выросло до 53 человек, сообщает Синьхуа со ссылкой на данные минюста Колумбии.

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Сообщается, что еще несколько заключенных умерли от полученных ожогов за прошедшие после пожара дни. При этом еще ряд осужденных находится в отделениях реанимации в тяжелом состоянии. Их число не уточняется.

В минюсте Колумбии подчеркнули, что большинство заключенных погибли от отравления продуктами горения. Причиной пожара, по предварительной версии, послужил бунт двух заключенных, которые подожгли матрас. После этого огонь начал распространяться по исправительному учреждению, в котором содержатся 180 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в тюрьме города Тулуа на юго-западе Колумбии произошел 29 июня. По первым данным, жертвами происшествия стали 49 человек.

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