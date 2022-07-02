Триполи, , 02:35 — REGNUM Глава правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба объявил, что поддерживает участников акций протеста в стране. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Абдель Хамид Дбейба Government.ru

Демонстранты требуют роспуска существующих органов власти, а также безотлагательного проведения президентских и парламентских выборов. Дбейба отметил, что «уйти должны все институты, в том числе и правительство, что можно реализовать только через выборы».

По его словам, населению известны лица, которые «мешали выборам, препятствовали утверждению бюджета и блокировали нефтяные месторождения, усугубляя условиями жизни людей».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля толпа протестующих ворвалась в штаб-квартиру Палаты представителей (парламента) Ливии в городе Тобрук и совершила поджоги нескольких кабинетов, залов для приемов и гостевых домов.

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