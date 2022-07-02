Минск, , 20:58 — REGNUM Угроза вторжения белорусских войск на Украину — грандиозная кампания по дезинформации, которую проводят президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live».

Алексей Арестович Цитата из видео на YouTube

«Для того чтобы создать угрозу вторжения на Украину, белорусская армия не менее месяца-полутора должна мобилизоваться… Она не способна сделать это без российских войск. А их там нет, есть только обслуживающий персонал… Все эти страшные сказки, что Белоруссия сейчас вторгнется, это один из самых попсовых мемов этой войны», — сказал Арестович.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 июня в ряде районов Белоруссии проходят мобилизационные учения. Белорусская сторона также усилила охрану южных рубежей.