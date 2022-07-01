Буэнос-Айрес, 2 июля, 2022, 00:05 — ИА Регнум. В Аргентине потерпел катастрофу санитарный самолет, сообщает 1 июля телеканал Todo Noticias.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

Трагедия произошла в аэропорту Рио-Гранде. В результате крушения погибли четыре человека.

По предварительным данным, на борту самолёта находились два пилота, врач и медбрат. Телеканал утверждает, что во время взлета у самолета возникли технические проблемы, в результате которых он врезался в ангар на территории воздушной гавани.

Информация уточняется.