Донецк, , 23:45 — REGNUM Ряд населённых пунктов ДНР попал под ракетный обстрел ВСУ вечером 1 июля, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Ясиноватая Wikimedia

Так, в 19:35 мск по селу Новобахмутовка в Ясиноватском районе со стороны населённого пункта Керамик украинские боевики выпустили из БМ-21 «Град» десять ракет.

Через 20 минут — в 19:55 мск обстрелу подвергся посёлок Пантелеймоновка в Горловском районе: со стороны населённого пункта Новгородское ВСУ выпустили также десять ракет.

В это же время из Новгородского украинские боевики открыли огонь по селу Михайловка в Горловском районе: также было выпущено десять ракет.

В 20:00 мск под обстрел попал город Ясиноватая: со стороны населённого пункта Авдеевка выпущено 30 ракет. В 22:46 мск со стороны населённого пункта Первомайское выпущено 20 ракет по Донецку.

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