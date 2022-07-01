Ростов-на-Дону, , 23:39 — REGNUM Ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко назвал стоимость гостиницы-долгостроя «Гранд Ростов Хаятт Ридженси». Глава администрации областного центра побывал на объекте, строительство которого растянулось минимум на десять лет.

«Гранд Ростов Хаятт Ридженси» телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

«Общая площадь «Гранд Ростов Хаятт Ридженси» — 64 тыс. кв. м. Гостиничный комплекс отличается первоклассной инфраструктурой, в том числе роскошным номерным фондом, конгрессным и деловым центрами. Объем инвестиций в проект порядка 14 млрд рублей», — уточнил Логвиненко.

Отель уже встретил первых постояльцев.

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