Москва, 1 июля, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Российские отряды разминирования обезвредили в Донбассе почти 44 тыс. взрывоопасных предметов, сообщил 1 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Mil.ru Сапёры перед разминированием

Разминирование проводят специалисты ВС РФ и МЧС России.

С начала операции они проверили 3683,57 гектара территории, обезвредили 43 818 взрывоопасных предметов.

«Всего проверено: 3683,57 га территории, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 43 818 взрывоопасных предметов», — рассказал Мизинцев.