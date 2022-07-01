Москва, 1 июля, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Украинские нацисты готовят в Одессе очередную провокацию с целью последующего обвинения Вооруженных Сил России в убийстве мирных жителей и разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных боеприпасов, сообщает 1 июля Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Для участия в этой провокации в Одессу доставлены сотрудники иностранных СМИ и представители международной организации ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций).

«По замыслу военной администрации Одесской области при огневом воздействии со стороны подразделений Вооруженных Сил России по местам дислокации украинских вооруженных формирований планируется провести инсценировку поражения одного из социальных объектов, где заранее подготовлена «массовка» (до 30 чел.) из числа антироссийских активистов, выступающих в роли погибших и пострадавших.

Всем участникам постановочных сцен после проведения видеосъемок предусмотрено денежное вознаграждение в размере 500 долларов США, при этом, предварительно уже выплачено по 100 долларов США каждому», — указано в сообщении штаба.