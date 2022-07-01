Ростов-на-Дону, 1 июля, 2022, 20:26 — ИА Регнум. 30-летнего жителя Ростова-на-Дону поймали на интимной переписке с несовершеннолетними. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 1 июля.

Иван Шилов, ИА REGNUM Интернет

Следователи полагают, что с марта по май 2020 года злоумышленник через соцсети вёл переписку на интимные темы и отсылал видеофайлы сексуального характера трём девочкам, две из которых являются малолетними. Мужчина знал о возрасте детей и осознавал свои действия.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Возбуждено уголовное дело об иных действиях сексуального характера, совершённых в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и развратных действиях.

Ранее в отношении подозреваемого завершено расследование уголовного дела по пяти аналогичным эпизодам преступлений. Материалы находятся в суде.