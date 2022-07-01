Марнеули, Грузия, 1 июля, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Болнисский городской суд отменил финансирование епархии Грузинской православной церкви из муниципального бюджета, сообщает 1 июля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

После почти двухлетнего спора судья удовлетворил иск Управления мусульман Грузии и гражданской активистки Самиры Байрамовой.

Суд признал финансирование Марнеульской и Худжабской епархии ГПЦ из бюджета муниципалитета Марнеульского района недействительным и дискриминационным.

Худжабская и Марнеульская епархия была профинансирована на 400 000 лари (около $ 136 000) из бюджета муниципалитета Марнеули, в то время как другие религиозные организации, представляющие большинство местного населения, вообще не могли получить финансирование.

Байрамова подала иск против мэрии Марнеули на основании дискриминационного подхода и заявила, что лучше не финансировать ни одну религиозную организацию из государственного бюджета.

Напомним, что большинство населения региона Квемо Картли составляют азербайджанцы, исповедующие ислам.