Венеция, Италия, 1 июля, 2022, 19:33 — ИА Регнум. С 16 января 2023 года прибывающие в Венецию туристы должны будут платить туристический сбор, такое решение принял городской совет 1 июля.

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Кроме того, администрация города получила право ограничивать число туристов в городе через работу с арендодателями жилья и отельерами.

Цель обеих мер — сокращение избыточного количества туристов, особенно в историческом центре города и в высокий сезон.