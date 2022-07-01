Донецк, 1 июля, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Двум британским гражданам Эндрю Хиллу и Дилану Хилли, воевавшим на стороне ВСУ и взятым в плен в ходе спецоперации ВС РФ на Украине, предъявлены обвинения, сообщает 1 июля Донецкое агентство новостей.

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Знакомый с ситуацией источник пояснил, что Хиллу и Хилли инкриминируют «те же самые статьи, как и троим ранее осуждённым наёмникам». Местные следователи разбирают дело о военных преступлениях британцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня суд ДНР вынес смертный приговор двум британцам, воевавшим на стороны украинских вооружённых формирований — Эйдену Аслину и Шону Пиннеру. Также осуждён марокканец Ибрагим Саадун.