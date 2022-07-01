Тбилиси, , 23:52 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ИА REGNUM 1 июля выступил с очередными антироссийскими заявлениями.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Саакашвили написал, что сегодня дня него, как для украинца, был волнующий день, так как Верховная рада объявила флаг Европейского союза своим официальным флагом. А, как для грузина, для него произошедшее стало дежавю, так как в январе 2004 года в Грузии был впервые поднят и легализован флаг ЕС.

Саакашвили считает, что создание «Восточного партнёрства», у истоков которого он стоял, окончательно устранило для Грузии статус только страны Закавказья и превратило ее в восточноевропейскую страну. Саакашвили убеждён, что место «древней христианской страны» именно в ЕС, даже если дорога туда и не усыпана розами.

«В 2008 году грузинская государственность была спасена благодаря поддержке европейских лидеров. Сейчас мы можем стать свидетелями величайшей исторической трагедии. Мы можем остаться без Европы и государственности и стать простой губернией России, грязный сапог которой уже топчет тело Грузии. Но наш народ многочисленен и силён, а против воли народа выступает лишь небольшая часть слабых людей. Большая часть государственного аппарата тоже находится на правильной стороне. Мы — грузины, следовательно, европейцы, следовательно, сильные люди, которые могут отстоять свой выбор», — написал Саакашвили.

Он утверждает, что именно сейчас для Грузии наступил момент истины, когда страна должна окончательно встать на европейский путь. Если этого не сделать, то возможность может быть упущена навсегда.

«3 июля я, личный узник Путина, буду на проспекте Руставели всем сердцем и душой, потому что я вернулся в Грузию с ощущением исторического момента и миссии — быть с нашим народом в самое необходимое время. Я возлагаю большие надежды на молодежь. Мы все должны стать для них мостом, чтобы это свободное поколение в первую очередь могло перейти на правильный берег», — написал Саакашвили.

Напомним, что 3 июля оппозиция намеревается провести в ряде городов Грузии массовые антиправительственные акции.