Москва, , 18:44 — REGNUM США и другие страны Запада поставили Украине реактивные системы залпового огня (РЗСО), дальность стрельбы которых позволяет киевскому режиму нанести удар по территории России. Об этом 1 июля заявил командир батальона Донецкой Народной Республики «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

HIMARS Defense. gov

По его словам, заявленная США дальность стрельбы поставляемых Киеву РЗСО оказалась заниженной. В реальности эти орудия способны наносить удары из глубокого тыла Украины по позициям в ДНР и ЛНР и даже доставать до населенных пунктов в России.

«Дальность этого оружия намного превышает заявленную американцами. Дальность этого комплекса превышает те цифры, о которых говорили. Поэтому они с закрытых позиций могут наносить удары по жилым кварталам. Это оружие представляет из себя опасность», — сказал Ходаковский.

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