Москва, 1 июля, 2022, 18:44 — ИА Регнум. США и другие страны Запада поставили Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), дальность стрельбы которых позволяет киевскому режиму нанести удар по территории России. Об этом 1 июля заявил командир батальона Донецкой Народной Республики «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Defense. gov HIMARS

По его словам, заявленная США дальность стрельбы поставляемых Киеву РСЗО оказалась заниженной. В реальности эти орудия способны наносить удары из глубокого тыла Украины по позициям в ДНР и ЛНР и даже доставать до населенных пунктов в России.

«Дальность этого оружия намного превышает заявленную американцами. Дальность этого комплекса превышает те цифры, о которых говорили. Поэтому они с закрытых позиций могут наносить удары по жилым кварталам. Это оружие представляет из себя опасность», — сказал Ходаковский.