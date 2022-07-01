Москва, 1 июля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. 1 июня агент 25-летнего центрфорварда московского «Спартака» и сборной Ямайки по футболу Шамара Николсона Ненад Портега рассказал, когда футболист вернется в расположение «красно-белых».

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«Шамар прибудет в Москву в воскресенье вечером. К команде он присоединится с понедельника. Из-за его затянувшегося и трудного прошлого сезона клуба предоставил для него более продолжительный отпуск, но Шамар все равно тренировался, как и делал это всегда», — заявил агент футболиста.

В прошедшем сезоне Шамар Николсон принял участие в шестнадцати матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Московский клуб выкупил ямайского форварда 7 января 2022 года у бельгийского клуба «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость Николсона, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7,5 миллиона евро.