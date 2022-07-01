Пекин, , 16:30 — REGNUM По данным железнодорожного оператора страны, в Китае ожидается 520 млн поездок железными дорогами во время предстоящего летнего туристического ажиотажа, который начался 1 июля, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным China State Railway Group Co., Ltd., в этом году летний туристический ажиотаж продлится 62 дня с 1 июля по 31 августа. Ожидается, что в течение этого периода в пиковые дни будет совершено в общей сложности 10 млн пассажирских рейсов, сообщил железнодорожный оператор.

Летний туристический ажиотаж обычно является напряженным сезоном для железнодорожной системы Китая, поскольку студенты колледжей возвращаются домой, а спрос на транспорт в связи с семейными визитами и поездками резко возрастает.