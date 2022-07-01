Токио, , 16:25 — REGNUM Фанат F-Zero приобрёл акции компании Nintendo на сумму 5 млн иен (около $40 тыс. по текущему курсу) только для того, чтобы получить возможность задать главе компании Шунтаро Фурукаве вопрос о дальнейшей судьбе игровой франшизы. Об этом 1 июля сообщает портал Kotaku.

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В рамках ежегодного собрания акционеров компании владелец акций, известный в Сети под ником Momiji, сообщил, что с детства любит игры серии F-Zero. Он спросил Фурукаву, планирует ли Nintendo выпустить новую игру серии и, к сожалению, получил отрицательный ответ. «Очень сложно разрабатывать новые игры и ремейки, в том числе сиквелы, для каждой игры Nintendo, которую хотят видеть люди», — сказал Фурукава, при этом поблагодарив Momiji за вопрос и отметив, что компания очень ценит преданность фанатов.

Позже Nintendo подтвердила журналистам, что человек, купивший 100 акций компании, может принять участие в собрании акционеров. Momiji в свою очередь рассказал, что купил акции специально для того, чтобы задать вопрос. Он отметил, что сам по себе факт покупки акций не гарантировал того, что ему предоставят такую возможность.

Напомним, оригинальная игра F-Zero в жанре футуристического симулятора гонок вышла на консоли Super Nintendo Entertainment System (SNES) в ноябре 1990 года. Релиз последней игры франшизы F-Zero Climax состоялся более 17 лет назад, 20 сентября 2004 года.

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