Феодосия, Крым, , 15:56 — REGNUM Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия возбуждено в отношении бывшего заместителя директора по воспитательной работе ГБОУ РК «Феодосийская специальная школа-интернат». Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю 1 июля.

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По данным следствия, 19 мая 2022 года подозреваемый, являвшийся на тот момент заместителем директора школы-интерната, под видом мер воспитательного характера, схватил за руки и повалил на пол 16-летнего воспитанника.

Уголовное дело возбуждено по результатам проведения доследственной проверки по сообщению, опубликованному в сети Интернет, выявленному в ходе мониторинга.

Следователем изъята документация, регламентирующая деятельность школы-интерната и должностные инструкции педагогического состава. Следствием намерено дать оценку и действиям директора образовательного учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи заинтересовались конфликтом в школе-интернате для детей с нарушениями слуха в Феодосии после появления сообщений в соцсетях.

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