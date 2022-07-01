Джакарта, 1 июля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо провел встречу с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бен Зайд аль- Нахайяном в Абу-Даби, сообщает Antara.

Анна Рыжкова ИА REGNUM ОАЭ

Президент прибыл во дворец около 13:30 по местному времени и провел совместную фотосессию и двустороннюю встречу c главой ОАЭ.

В своем вступительном слове президент Индонезии поблагодарил главу ОАЭ за дружественные отношения с Индонезией, которые продолжают укрепляться.

«Спасибо вам за то, что приняли нас в разгар сложных ситуаций, мы продолжаем работать вместе, чтобы улучшить отношения между двумя странами», — заявил Джоко Видодо.

По этому случаю лидеры двух стран также обменялись меморандумами о взаимопонимании о сотрудничестве в области торговли, изменения климата, здравоохранения, морского и рыбного хозяйства, обороны и образования.

Как сообщало ИА REGNUM, министр госпредприятия Эрик Тохир заявил, что ряд инвесторов и предпринимателей в ОАЭ выразили оптимизм по поводу перспектив проектного сотрудничества.