Москва, 1 июля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Счетная палата России проверит данные об избыточной смертности среди пенсионеров, сообщила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам Пенсионный фонд России (ПФР) представил данные, которые свидетельствуют о том, что количество пенсионеров за год сократилось на 1 млн 90 тыс. человек, при этом сокращение вновь назначенных пенсий за год составило около 30 тыс. человек, отметила парламентарий.

«Это означает, что сокращение пенсионеров за счёт повышения пенсионного возраста было только на 30 тыс., а 1 миллион — это избыточная смертность», — отметила Дмитриева в телеграм-канале.

При этом председатель Пенсионного фонда Андрей Кигим несмотря на очевидную статистику продолжал настаивать, что если бы не было повышения пенсионного возраста, то в 2021 году должно было появиться 1,863 млн новых пенсионеров, добавила она.

«За счёт изменения пенсионного возраста их стало 973 тыс. человек, а вот смертность по данным Росстата, по сравнению с 2020 годом составила 1,232 млн человек. Это означает, что смертность среди пенсионеров, по данным ПФР, выросла на 259 тыс. человек. Логика причудлива. Действительно пенсионная реформа дала сокращение количества пенсионеров на 800 тыс. человек, но это произошло в 2019 году, в первый год реформы. А вот в 2020 и в 2021 году сокращение численности пенсионеров за счет повышения пенсионного возраста составляло 25−30 тыс. ежегодно», — рассуждает Дмитриева.

То есть, по ее словам, никакая пресловутая цифровизация в Пенсионном фонде «не мешает откровенно подтасовывать цифры в целях маскировки, с одной стороны, отсутствия эффекта от пенсионной реформы, с другой, масштабы сокращения количества пенсионеров в связи с избыточной смертностью, главным образом, от ковида».

Если проводить корректное сравнение и оценку факторов влияния повышения пенсионного возраста и избыточной смертности от ковида на сокращение числа пенсионеров, то сравнивать следует 2021 с 2018 годом, убеждена депутат Госдумы.

«За эти три года число пенсионеров сократилось примерно на 4 млн человек. При этом только 1 млн пенсионеров можно отнести за счет повышения пенсионного возраста, и всё это сокращение пришлось на 2019 год. Остальное беспрецедентное сокращение числа пенсионеров — это избыточная смертность в 2020 и 2021 годах», — указала Дмитриева.

По ее мнению, сокрытие цифр избыточной смертности пенсионеров у официальных представителей Пенсионного фонда происходит не потому, что они боятся придать огласке реальные масштабы смертности от ковида, а потому, что тогда всем станет ясно: пенсионная реформа обернулась «пшиком», так как сокращение пенсионеров из-за смертности от ковида существенно выше, чем в результате повышения пенсионного возраста.

«Счетной палате поручено проверить все эти цифры», — сообщила Дмитриева.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам главы ПФР Андрея Кигима, количество граждан пенсионного возраста в России в 2021 году снизилось на 200 тыс. человек из-за избыточной смертности в период пандемии коронавируса. По данным главы ПФР, в 2021 году на пенсию должны были выйти около 1,8 млн человек. Однако из-за пенсионной реформы их число составило 974 тыс.

Число состоящих на учете в Пенсионном фонде России (ПФР) пенсионеров к 1 января 2022 года составило более 42 млн человек, с января 2021 года этот показатель снизился на 2,3%, или на 970 тыс. человек, отмечают в ПФР.