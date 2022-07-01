Брянск, , 15:38 — REGNUM За период с января по апрель 2022 года внешнеторговый оборот Республики Белоруссия и Брянской области превысил 222 млн долларов США, что составляет 113,9% к соответствующему периоду 2021 года. Об этом 1 июля сообщил губернатор Александр Богомаз.

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Глава региона с рабочей поездкой находится в Гродно и принимает участие в IX форуме регионов Белоруссии и России. С начала и по апрель 2022 года экспорт брянских товаров составил 79,2 млн долларов США, импорт — 136,3 млн долларов США (соответственный рост на 133,8% и 105,2% к аналогичному периоду 2021 года).

«Торгово-экономические связи между Брянской областью и Республикой Беларусь осуществляются практически во всех отраслях экономики, и наше конструктивное сотрудничество будет продолжено!», — заверил Александр Богомаз.

В 2021 году внешнеторговый оборот с Республикой Белоруссия к 2020 году вырос на 7,3% и составил 674,6 млн долларов США, экспорт увеличился на 5,5% (231,5 млн долларов США), импорт — на 3,4% (443,1 млн долларов США).