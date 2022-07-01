Орловская прокуратура проверит законность сокращения программы капремонта
Орел, 1 июля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Прокуратура намерена провести проверку соблюдения законодательства при принятии правительство региона решения о внесении изменений в краткосрочный план реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 1 июля старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.
В мае 2022 года правительством Орловской области было издано постановление о внесении изменений в план реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в 2021–2023 годах, который был утверждён в 2019 году. Из плана были исключены 126 многоквартирных жилых домов. Это решение губернатора Андрея Клычкова и правительства региона возмутило жителей домов, оставшихся без капремонта.
Обращение жителей на своей странице в соцсетях 30 июня опубликовал депутат Орловского облсовета Евгений Косогов («Справедливая Россия — За правду»).
Теперь ситуацией занялись прокуроры, которые намерены дать оценку законности решению чиновников и, в случае оснований, принять меры реагирования. Ход проверки находится на контроле прокуратуры Орловской области.