Орел, 1 июля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Прокуратура намерена провести проверку соблюдения законодательства при принятии правительство региона решения о внесении изменений в краткосрочный план реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 1 июля старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

В мае 2022 года правительством Орловской области было издано постановление о внесении изменений в план реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в 2021–2023 годах, который был утверждён в 2019 году. Из плана были исключены 126 многоквартирных жилых домов. Это решение губернатора Андрея Клычкова и правительства региона возмутило жителей домов, оставшихся без капремонта.

Обращение жителей на своей странице в соцсетях 30 июня опубликовал депутат Орловского облсовета Евгений Косогов («Справедливая Россия — За правду»).

«27 мая 2022 г. Андрей Клычков подписал антинародное постановление и росчерком пера исключил из подпрограммы Фонда капитального ремонта 126 домов в Орловской области с аварийными кровлями, ремонт которых изначально был запланирован Фондом на 2023 г. Вместо ремонта аварийных кровель чиновники Клычкова А. Е. решили более чем в 2 раза увеличить количество лифтов, а именно 276 шт. на 2023 г. Следует отметить, что подрядчик, производящий замену лифтов в текущем 2022 г., за полгода запустил и ввел в эксплуатацию всего 1 лифт в одном доме. Жители остальных домов вынуждены полгода ходить пешком, а инвалиды и люди пенсионного возраста заперты в своих квартирах, что оборачивается для них ухудшением здоровья», — написал депутат.

Теперь ситуацией занялись прокуроры, которые намерены дать оценку законности решению чиновников и, в случае оснований, принять меры реагирования. Ход проверки находится на контроле прокуратуры Орловской области.