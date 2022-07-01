Санкт-Петербург, , 20:28 — REGNUM На архипелаге Шпицберген в городе Лонгйир прошел 51 Международный арктический семинар, в котором приняли участие учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Темой обсуждения стали изменения природной среды Арктики за последние 250 тысяч лет. Об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Арктика Rear Admiral Harley D. Nygren, NOAA Corps

Международный арктический семинар является неформальной конференцией, которая открыта для всех студентов и экспертов, кому не безразлична Арктика.

В ходе конференции молодые ученые представили результаты исследования речных и болотных отложений растительного покрова последних 12 тысяч лет. Сопряженный анализ полученных данных показал асинхронность в развитии растительности, напрямую связанная с изменениями локальных условий. Также отмечается, что за несколько тысячелетий изменился ареал распространения термофильных видов, что говорит о глобальном изменении климата на Шпицбергене.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что норвежские власти отказали в пропуске грузов в российские шахтёрские поселения на Шпицбергене через КПП «Стурскуг».