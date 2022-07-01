Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM СПб ГУП «Пассажиравтотранс» — крупнейший автобусный перевозчик Санкт-Петербурга — закупит 50 новых автобусов на дизельном топливе на сумму почти в один миллиард рублей. Соответствующая информация о конкурсе появилась 1 июля на сайте госзакупок.

Автобус в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно размещённым лотам, предприятие произведёт две закупки 25 автобусов, стоимость каждой составляет чуть более 499 млн рублей. Первая партия должна поступить в город до 30 сентября 2022 года, а вторая — до 31 октября текущего года.

Это будет транспорт большого класса, который в качестве топлива использует дизель. Автобусы будут односекционными, двухосными и низкопольными. Транспорт также будет оборудован аппарелью для входа и выхода инвалидов.

Стоит отметить, что закупка имеет запрет на поставку транспорта из иностранных государств. Заявки на участие в поставке будут приниматься до 18 июля 2022 года. Итоги станут известны 20 числа.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле стало известно, что «Пассажиравтотранс» потратит 1,1 млрд рублей на покупку 35 двухсекционных автобусов вместимостью не менее 150 человек к ноябрю 2022 года

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