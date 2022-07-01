Гагра, Абхазия, , 15:14 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания принял прибывших в Сухум представителей ООН. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Аслан Бжания Presidentofabkhazia.org

Отмечается, что Абхазию посетили постоянный координатор ООН Сабина Махл, советник по общим вопросам ООН Мария Волошкевич и специальный помощник постоянного координатора ООН Эрик Андермо.

«Президент Абхазии призвал представителей ООН сохранять прозрачность и быть политически нейтральными в своей деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что Бжания заявил о важности предоставления Абхазии площадки в ООН, чтобы можно было донести до международного сообщества позицию Сухума.

Стоит отметить, что представители Грузии регулярно выступают в ООН представляя позиции Абхазии и Южной Осетии в невыгодном свете. Сухуму и Цхинвалу не представляют возможности возразить Тбилиси на той же площадке.