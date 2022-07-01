Таллин, , 15:10 — REGNUM

Флаг Эстонии Konrad Zielinski, son of Julo

Председатель Таллинского городского собрания и бывший министр социальных дел Эстонии Евгений Осиновский крайне негативно оценил решение кабинета министров «сэкономить» деньги на проекте строительства новой Таллинской больницы. Об этом политик заявил на своей странице в соцсетях.

Его больше всего возмущает факт, что правительство таким образом отменило уже почти согласованное финансирование проекта из Фонда восстановления экономики Евросоюза: «Это решение правящей Реформистской партии — ужасное свинство. По-другому это назвать нельзя».

Он напомнил, что проект строительства в столице современного медицинского центра являлся крупнейшим в Эстонии инвестиционным проектом в области здравоохранения за все время и он готовился долгое время. «Поэтому забирать эти деньги без предупреждения и переговоров недопустимо», — убежден Осиновский.

Он добавил, что решение было принято правительством, которое находится в кризисе (ушла в отставку половина из его министров — ИА REGNUM), поэтому «неполное правительство» не должно принимать такие принципиальные решения. «То, что это делается таким образом, без переговоров, полусекретно и без политического мандата, это неслыханно», — сказал бывший министр социальных дел Эстонии.

Накануне правительство Эстонии решило исключить из уменьшившейся в объеме программы укрепления и восстановления экономики Эстонии три проекта, в связи с которыми возросли финансовые и временные риски, а финансирование со стороны еврофондов сократилось.

Правительство решило исключить из программы три проекта общей стоимостью в 360,3 млн евро — создание Таллинской больницы, которое требовало 280 млн евро, строительство железнодорожной ветки Турба — Ристи за 34 млн евро и приобретение медицинского вертолета для Департамента полиции и погранохраны на сумму в 46,3 млн евро.