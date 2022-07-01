Москва, 1 июля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Дефицита кадров на сегодняшний день в Следственном комитете России нет, заявил 1 июля председатель СКР Александр Бастрыкин.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

«Дефицита кадров нет. Несмотря на то, что наше ведомство — одна из самых молодых государственных структур, по мере повышения общественного престижа нашей профессии в ряды ведомства вливается все больше молодежи», — сказал он РИА Новости.

Бастрыкин отметил, что многие выпускники юридических вузов и высших учебных заведений СКР стремятся поступить на службу в ведомство.