Париж, , 14:58 — REGNUM Посол России во Франции Алексей Мешков оценил двусторонние отношения между Москвой и Парижем в интервью телеканалу «Россия 24».

Посол России во Франции Алексей Мешков Υπουργείο Εξωτερικών

Алексей Мешков заявил, что Москва и Париж сохраняют контакты на высшем и рабочем уровнях, но в основном практически все связи с Францией свернуты.

«Я бы сказал, что ситуация отнюдь не благодушная, у нас практически свернуты все связи с Францией. Остаются контакты на рабочем уровне, но очень серьезный удар нанесен и по экономике, хотя большая группа французских компаний не хочет уходить из России и продолжает работать. Практически свернуты культурные связи, что очень печально. Остановлено межуниверситетское сотрудничество», — заявил российский посол во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России во Франции Алексей Мешков оценил прекращение поставок российского газа и нефти во Францию.

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