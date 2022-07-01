Таллин, 1 июля, 2022, 14:40 — ИА Регнум.

Https://pixabay.com Тест

В связи с уголовным делом, которое госпрокуратура Эстонии возбудила в связи с договором о поставке экспресс-тестов на коронавирус в учебные заведения, подала в отставку министр образования и науки страны Лийна Керсна.

Как сообщает эстонский портал stolitsa. ee, по словам министра, она испытывает разочарование и печаль: «Разумеется, я разочарована и опечалена. Мой срок на посту министром образования и науки не должен был закончиться таким образом».

По словам Керсна, целью министерства в вопросе закупки экспресс-тестов было в резко усугубляющемся кризисе в сфере здравоохранения максимально безопасно сохранить контактную форму обучения детей.

«Для этого нужно было быстро, если не сказать немедленно найти экспресс-тесты, с использованием которых смогли бы безопасно и самостоятельно справиться даже семилетние», — пояснила Керсна.

Она убеждена, что экспресс-тесты позволили детям посещать школы и во время более поздней волны коронавируса при штамме омикрон: «Меня охватывает страх и ужас, когда я думаю о ситуации, в которой мы бы оказались, если бы тесты вовремя не доставили».

Бывшая министр образования и науки Эстонии особо подчеркнула, что не руководствовалась при выборе экспресс-тестов личной выгодой.