Цюрих, Швейцария, 1 июля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. На чемпионате мира по футболу — 2022 будет использоваться полуавтоматическая система VAR для определения положения «вне игры». Об этом 1 июля сообщила Международная федерация футбола (ФИФА).

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Отмечается, что система автоматически определяет местонахождение мяча и создаёт трёхмерные модели положения игроков. Она поможет судьям в быстром определении офсайдов.

В ФИФА сообщили, что в новой технологии используется 12 специальных камер, которые установлены под крышей стадиона. Система отслеживает мяч, а также учитывает 29 точек тела каждого футболиста.

Точное положение игрока на поле отслеживается 50 раз в секунду. «Эти 29 точек включают в себя все части тела и конечности, которые имеют значения для определения офсайдов», — говорится в сообщении.