Донецк, 1 июля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике украинские войска обстреляли населённый пункт Васильевка. Об этом 30 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Скриншот видео страницы ZloyFenix Установка «Град»

В 11:45 с позиций в населённом пункте Ласточкино украинские войска применили реактивную систему залпового огня «Град», выпустив по Васильевке десять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования открыли огонь по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике.