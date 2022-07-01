Путин рассказал о сотрудничестве РФ и Белоруссии по поставкам удобрений
Москва, 1 июля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия намерены развивать сотрудничество по поставкам удобрений и продовольствия на мировые рынки, заявил 1 июля российский лидер Владимир Путин.
Путин добавил, что в ходе недавней встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге стороны «подробно обсудили этот вопрос, в том числе условились задействовать для экспорта белорусских товаров на внешние рынки перевалочные возможности российского портового терминала на Балтике».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что работа по реализации 28 союзных программ России и Белоруссии идет по графику, выполнено почти 40% запланированных мероприятий.
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