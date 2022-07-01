Москва, 1 июля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия намерены развивать сотрудничество по поставкам удобрений и продовольствия на мировые рынки, заявил 1 июля российский лидер Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Безусловно, Россия и Белоруссия намерены развивать сотрудничество и в области сельского хозяйства, и по поставкам удобрений и продовольствия на мировые рынки», — сказал глава государства в обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии.

Путин добавил, что в ходе недавней встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге стороны «подробно обсудили этот вопрос, в том числе условились задействовать для экспорта белорусских товаров на внешние рынки перевалочные возможности российского портового терминала на Балтике».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что работа по реализации 28 союзных программ России и Белоруссии идет по графику, выполнено почти 40% запланированных мероприятий.

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