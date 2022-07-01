Дублин, 1 июля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Ирландский актёр Эндрю Скотт сыграет в новой ленте Strangers, режиссёром которой выступит Эндрю Хэй («Северные воды»). Об этом сообщил портал Vulture 1 июля.

GabboT Эндрю Скотт

Предстоящая картина расскажет о сценаристе по имени Адам (Эндрю Скотт), который в результате знакомства с новым соседом становится свидетелем различных необъяснимых явлений в своей жизни. Помимо Скотта, в фильме также появятся Пол Мескал, Клэр Фой и Джейми Белл.

Напомним, Эндрю Скотт получил признание благодаря ролям в британских сериалах «Дрянь» и «Шерлок». Всего фильмография актёра насчитывает более 40 работ.