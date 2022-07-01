Москва, 1 июля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Проводить оценку потенциально опасных мировых разработок в сфере генной инженерии следует Минобрнауки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля, об этом заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая («Единая Россия»).

Геном

«Я напомню, коллеги, что два вида мониторинга, о которых мы ведём речь, один мониторинг должен осуществлять Минздрав — это по вопросам биологических угроз, а второй мониторинг должен осуществлять Минобрнауки — это касается разработок в области генной инженерии и синтетической биологии», — сказала Яровая.

Важно, чтобы в мониторинге, который будет осуществлять Министерство образования и науки, речь шла не только о мониторинге разработок, которые осуществляются по периметру Российской Федерации, а чтобы он касался новаций и потенциально опасных разработок, которые реализуются в мире.

«Потому что даже в открытых источниках, работая по натуральной оспе, например, мы увидели следы опасной деятельности на территории США и Канады, и для нас крайне тревожная информация по поводу оспы обезьян и той вовлечённости специалистов США к этой проблематике не как к гуманитарной, а как к проблеме, которая направлена на возможность повышения агрессивности тех существующих вирусов, которые в разных регионах мира сегодня появляются как неожиданные и экзотические», — цитирует Яровую пресс-служба нижней палаты парламента.

Она также обратила внимание на предварительные данные, которые свидетельствуют, что материалы и биоматериалы, которые доставлялись с Украины на территорию Соединённых Штатов, доставлялись туда именно для обработки на уровне генной инженерии.

«А с учетом того, что сами технологии сосредоточены там именно в военных профильных институтах, которые имеют большую историю и целенаправленно на протяжении десятилетий занимаются именно военно-биологическими разработками, необходимо проводить оценку реализуемых в мире потенциально опасных разработок в сфере генной инженерии», — убеждена Яровая.