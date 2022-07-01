Москва, 1 июля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности по вопросам работы российского оборонно-промышленного комплекса, передаёт 1 июля пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Не буду говорить об актуальности этой темы вообще, а в данной ситуации — тем более», — заявил Путин.

В совещании также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также заместитель председателя правительства Юрий Борисов.