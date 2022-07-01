Милан, Италия, 1 июля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Армянский полузащитник Генрих Мхитарян перешёл из «Ромы» в миланский «Интер». Об этом 1 июля сообщается на сайте итальянской Серии А.

Photolure Генрих Мхитарян

Отмечается, что 33-летний футболист присоединился к «Интеру» в качестве свободного агента. Контракт с клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

За «Рому» Мхитарян выступал с 2019 года, провёл 117 матчей и забил 29 голов. В составе команды он выиграл Лигу конференций.