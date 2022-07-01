Новосибирск, , 14:05 — REGNUM Из Новосибирской области в Луганскую Народную Республику отправили первую большую партию (объёмом 20 кубометров) гуманитарного груза для аграриев Беловодского района. Об этом сообщили в правительстве сибирского региона.

Первая партия гуманитарного груза для аграриев ЛНР nso.ru

Уточняется, что гуманитарную помощь для своих луганских коллег собрали предприятия аграрного сектора Новосибирской области. В списке — необходимое для подготовки сельхозтехники к сезонным полевым работам.

Следующая партия груза для луганских аграриев уже формируется. Её планируют отправить на следующей неделе. Всего будет совершено не менее пяти рейсов.