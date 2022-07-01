Новосибирск, 1 июля 2022, 14:05 — REGNUM Из Новосибирской области в Луганскую Народную Республику отправили первую большую партию (объёмом 20 кубометров) гуманитарного груза для аграриев Беловодского района. Об этом сообщили в правительстве сибирского региона.

Первая партия гуманитарного груза для аграриев ЛНР
Первая партия гуманитарного груза для аграриев ЛНР
nso.ru

Уточняется, что гуманитарную помощь для своих луганских коллег собрали предприятия аграрного сектора Новосибирской области. В списке — необходимое для подготовки сельхозтехники к сезонным полевым работам.

Следующая партия груза для луганских аграриев уже формируется. Её планируют отправить на следующей неделе. Всего будет совершено не менее пяти рейсов.