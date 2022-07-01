Донецк, 1 июля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли населённый пункт Васильевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 1 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Уточняется, что обстрел Васильевки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 11:45 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщили, что большие потери несут украинские войска в ходе боевых действий в районе Лисичанска.