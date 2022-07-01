Париж, 1 июля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Особенности современной внешней политики Франции «напоминают качели». Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков телеканалу «Россия 24».

France.mid.ru Алексей Мешков

«Особенности современной внешней политики Франции зачастую напоминают качели. Если вдруг что-то хорошее говорится, и говорится в пользу развития отношений с нами, или что-то не лицеприятное в отношении НАТО, через какое-то время идет обратный отскок», — заявил российской посол.

«Политика «и нашим и вашим» — это такая элитная карточка французской дипломатии», — пояснил Алексей Мешков.

Как передавало ИА REGNUM, Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что «пора бы переименовать французские «Цезари» в «Неронов».