Москва, 1 июля, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» сотрудники Почты России приняли участие в акции «Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров!». Мероприятие проводилось 30 июня при поддержке АНО «Национальные приоритеты», НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина и Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Личный архив волонтёра-медика из Алтайского края Кирилла Коробейникова #ДоброВСело. Алтайские волонтёры-медики за работой

Более 100 человек смогли пройти диагностику, которую провела выездная бригада врачей НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. Участники акции получили консультации ведущих онкологов страны: маммологов, дерматологов, проктологов, урологов, а также специалистов по УЗИ-диагностике.

Кроме медицинского блока, волонтеры-медики организовали лекции для сотрудников о диспансеризации, самых распространенных мифах и заблуждениях о раке и провели мастер-классы по самодиагностике онкологических заболеваний.

«Смертность от онкологических заболеваний в России и в мире по-прежнему остается высокой. Именно поэтому так важно проводить подобные мероприятия, направленные на повышение уровня информированности среди сотрудников предприятий о причинах развития, профилактике, своевременной диагностике и основах лечения рака. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» многое делается для борьбы с онкозаболеваниями.

Так, уже созданы 405 ЦАОП в восьми федеральных округах, открыто 18 референс-центров на базе федеральных клиник. В 2022 году нашим Центром запланировано более чем 13,5 тыс. телемедицинских консультаций, более 110 тыс. лабораторных исследований», — пояснил директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН Иван Стилиди.

«Волонтеры-медики при поддержке ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России и АНО «Национальные приоритеты» запустили Всероссийский проект по профилактике и диагностике онкологических заболеваний «Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров!». Мы давно говорили о том, что важно проводить такую работу среди трудовых коллективов.

Приятно, что Почта России присоединится к нашей акции по профилактике онкозаболеваний. Надеемся, что этот опыт перейдет и на другие предприятия, коллективы нашей страны, потому что рак боится смелых», — отметила председатель ВОД «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова.

«Забота о сотрудниках — это один из главных приоритетов для почты. Мы регулярно проводим вебинары о здоровом образе жизни, а этой весной, например, все желающие сотрудники могли пройти у нас в офисе медицинскую экспресс-диагностику. Мы очень благодарны партнерам из АНО «Национальные приоритеты», НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина и Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», которые помогли организовать онкоскрининг для наших коллег», — отметила руководитель департамента внутренних коммуникаций Почты России Анастасия Сальникова.

Гостями акции стали заместитель директора НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Татьяна Касьянова, заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Роман Камаев, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова, заместитель генерального директора Почты России Екатерина Подберезняк и представитель партнера компании — Российского футбольного союза — экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Сенников.

Напомним, проект по профилактике и диагностике онкологических заболеваний «Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров» реализуется в 24 регионах России. Команду составляют региональные врачи-онкологи и более 400 специально обученных волонтеров-медиков.

Цель проекта — повышение уровня информированности среди сотрудников предприятий о причинах развития, профилактике, своевременной диагностике и основах лечения рака, что способствует достижению ключевых показателей федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

«Мы уже не первый год сотрудничаем с Центром онкологии и медицинской радиологии. Совместная работа волонтеров и медработников помогает массово рассказать жителям о том, как профилактировать онкологические заболевания, и важности диспансеризации. Проект «Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров» может помочь обнаружить онкологические заболевания на ранних стадиях, а это увеличивает шансы на успешное лечение», — говорит региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики» в Кировской области Дмитрий Машкин.

«Добровольцы записывали основные сведения о пациентах, жалобах, осмотрах врача, а также провели мастер-классы по самодиагностике рака молочной железы, рассказывали про основные онкологические заболевания и раздавали информационные листовки по профилактике онкозаболеваний. Слаженная работа со специалистами помогла выявить 8 случаев, в которых есть подозрения на злокачественное новообразование. Дальше эти пациенты будут обследоваться в Республиканском онкологическом диспансере», — подчеркнула координатор направления «Санитарно-профилактическое просвещение» ВОД «Волонтеры-медики» в Чувашии Екатерина Иванова.

Проект реализуется при поддержке ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, АНО «Национальные приоритеты» и Фонда президентских грантов.

Участниками проекта «Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров!» стали: Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская область, Республика Дагестан, Смоленская область, Пензенская область, Республика Чувашия, Ростовская область, Омская область, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Ульяновская область, Ивановская область, Кировская область, Москва, Нижегородская область, Республика Карелия, Ставропольский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Волгоградская область, Республика Северная Осетия, Санкт-Петербург, Тверская область и Томская область.

В этих регионах волонтеры-медики совместно с региональными врачами онкологами организуют выездные онкологические скрининги для сотрудников региональных предприятий. Также в ходе реализации проекта участники смогут принять участие в интерактивных профилактических лекториях и мастер-классах. Всего в рамках проекта планируется охватить мероприятиями 9600 человек.