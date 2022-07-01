Штутгарт, Германия, 1 июля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Новым главой европейского командования США стал американский генерал Кристофер Каволи, который также стал главнокомандующим Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса (НАТО) в Европе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как уточняет РИА Новости, церемония вступления Каволи на эту должность состоялась 1 июля в Штутгарте.

При этом на данном посту он сменил Тода Уолтерса, который занимал эту должность на протяжении трёх лет. Также Каволи является специалистом по России и в числе прочих владеет русским языком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Испании Юрий Корчагин заявил, что о готовности стран — членов НАТО выполнять приказы США свидетельствует принятая на саммите в Мадриде новая стратегическая концепция альянса.